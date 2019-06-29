الدبابة الروسية الحديثة تبدد شكوكا

في المعرض العسكري السنوي الذي تقيمه وزارة الدفاع الروسية في ريف موسكو أميط اللثام عن بعض مواصفات الدبابة الروسية الجديدة المعروفة باسم "تي-14 أرماتا".

وبات معلوما أن طولها يبلغ 10.8 متر وعرضها 3.9 متر وارتفاعها 3.3 متر.

والأكثر إثارة أن وزنها يبلغ 55 طنّاً وليس ما يزيد قليلا عن 48 طنّاً كما قيل في وقت سابق. وتساءل الخبراء العسكريون حينئذ كيف يمكن لدبابة تزن قرابة 49 طنا أن تحمي نفسها ضد المقذوفات المضادة. والآن لا يرى الخبراء مجالا للشكوك حول متانة دروع الدبابة.

وليس مستبعدا أن يزداد وزن دبابة "تي-14" في المستقبل مع العلم أن صناعها احتاطوا لاحتمال زيادة وزنها، فأوجدوا محركا أقوى لها.

وتبلغ قدرة محرك دبابة "تي-14" حاليا 1500 قوة حصانية. ويمكن أن تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر.