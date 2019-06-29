بوتين: الشركاء الغربيون يتدخلون في الشؤون الروسية بشكل يومي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الشركاء الغربيين يتدخلون في شؤون روسيا بشكل يومي، لكن موسكو لا تتصرف بهستيريا تجاه هذا الموضوع.

أوساكا- سبوتنيك. وقال بوتين، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "هناك نوع من الجدل في مجال المعلومات لدينا، نحن نعبر عن رأينا. وهم لا يفعلون ذلك؟ نعم، إنهم يفعلون ذلك، بالطبع وطوال الوقت. نحن لا نحدث ضجيجا، ولا نتصرف بهستيريا فيما يتعلق بتدخلهم المستمر في شؤوننا، على الرغم من أن التدخل مستمر وعلى أساس يومي".

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وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.