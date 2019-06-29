اليابان تبدأ بتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم السبت، إن اليابان ستبدأ بتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس المشاركين في مشاريع مشتركة ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

أوساكا- سبوتنيك وذكر آبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "اعتبارا من سبتمبر/ أيلول من هذا العام، تخطط اليابان لتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس في إطار خطة تعاون من ثماني نقاط لتشجيع الاتصالات الثنائية".

وأشار إلى أن "هذا مجرد إجراء لرجال الأعمال الروس فقط".

بالإضافة إلى ذلك، ستخفف طوكيو إجراءات الحصول على تأشيرات دخول لطلاب الجامعات الروسية.

وأضاف آبي "تقرر أيضا تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات للطلاب في 465 جامعة روسية من أجل تعزيز الاتصالات بين الشباب".

واستضافت مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وهي أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.