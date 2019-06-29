" أجنحة الحلفاء" عمل فني يمثل الصداقة الروسية السورية (صورة)

ظهر في منطقة كيروفسكي التابعة لمدينة سان بطرسبورغ، عمل غرافيتي بعنوان "أجنحة الحلفاء" يمثل العلمين السوري والروسي.

وقال نائب برلمان المدينة، دينيس شيتيربوك، بأن العمل الفني الجديد مكرس للصداقة التي تجمع الشعبين السوري والروسي، بحسب ماصرح على صفحته الخاصة على "تليغرام".

وتم افتتاح العمل الجديد بحضور كل من رئيس برلمان المدينة، فياتشيسلاف ماكاروف، والقنصل الفخري لسوريا في سان بطرسبورغ، ملاذ غازي.

وأضف شيتيربوك بأن رسوم "الغرافيتي" في الشوارع أصبحت جزءا لا يتجزء من بيئة المدينة.

وأخذت تظهر في مدينة سان بطرسبورغ في السنوات الأخيرة رسومات فنية عالية الطراز وبطريقة واقعية، وكان آخرها صورة لاعب نادي زينيت، فيرديناند ريكسن بعنوان "فيرديناند لايستسلم".