الفنان السوري كمال بلان يفوز بالجائزة الثانية بمسابقة "غنيسينا" العالمية

فاز الفنان السوري العالمي كمال بلان بالجائزة الثانية في المسابقة العالمية للتلحين والعزف التي أقيمت في معهد يلينا غنيسينا في موسكو.

الجائزة التي نالها الملحن والعازف بلان كانت عن فئة التأليف والأداء الموسيقي كما كان الوحيد الذي حصل على جائزة خاصة في مهارة العزف والتكنيك على آلة العود، بحسب مانقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

© Photo / Kamal Ballan الفنان السوري كمال بلان

وشارك بلان باسم سورية في المسابقة الموسيقية العالمية والتي جرت في معهد الموسيقى الشهير عالميا باسم غنيسينا وتنافس فيها نحو 150 عازفا من كل أنحاء العالم حيث قدم ثلاثة أعمال موسيقية من تأليفه وعزفه رافقه في العزف والأداء الغنائي الفنان الروسي الدكتور في الموسيقى انطون بوكانوف والمغنية الأوبرالية أولغا آيسينا الحاصلة على لقب فنانة الشعب.

يذكر أن هذه المسابقة هي الحادية عشرة والمكرسة للذكرى الـ 145 على ميلاد المؤلفة الموسيقية الروسية يلينا غنيسينا.