بيسكوف: بوتين قدم لتريزا ماي توضيحات بشأن قضية سكريبال وبريطانيا لم تقدم أدلة

قال متحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لتريزا ماي كل التوضيحات المطلوبة بشأن قضية سكريبال، وإن الجانب البريطاني لم يقدم أية أدلة، لا إلى روسيا ولا إلى الحلفاء الأوروبيين.

قال متحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لتريزا ماي كل التوضيحات المطلوبة بشأن قضية سكريبال، وإن الجانب البريطاني لم يقدم أية أدلة، لا إلى روسيا ولا إلى الحلفاء الأوروبيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح منذ أيام بأن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني منتخب.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا-1":

"الشخص الذي يختاره الحزب هو من سيكون رئيساً للوزراء. سنعمل مع أي شخص."

وردا على سؤال الصحفيين حول أي من المرشحين لهذا المنصب يؤيده رئيس الدولة الروسية، أكد أنه بالنسبة له لا يوجد المرشح المفضل في هذا السباق.

ووصف الرئيس الروسي، النظام الانتخابي الذي يجري فيه انتخاب رئيس وزراء بريطانيا، بالنظام الغريب، عندما يأتي شخص إلى هذا المنصب من خلال "المحافل الحزبية".