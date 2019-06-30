بوتين وترامب تحدثا بثقة عن استمرار الاتصالات رفيعة المستوى

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبدى ولأول مرة خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، نيته في تكثيف الحوار البناء مع روسيا، وأن بوتين وترامب تحدثا بثقة عن مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى.

وقال بيسكوف لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يذاع على قناة "روسيا 1": "لقد أعرب الرئيس الأميركي عن عزمه تكثيف الحوار. ماذا عن بوتين؟ لقد تحدث منذ فترة طويلة عن رغبته في أن يسلك طريق تطبيع العلاقات وتنميتها. لكنه قال أيضاً إنه بدون المعاملة بالمثل من جانب أميركا، فمع الأسف، لن يكون هناك حديث عن ذلك. الآن نسمع ولأول مرة هذه الرغبة المتبادلة من الرئيس الأميركي".

وأضاف بيسكوف: "لقد تحدث بوتين وترامب بثقة عن مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى".

والتقى بوتين وترامب، يوم الجمعة في 28 يونيو/ حزيران، على هامش قمة العشرين (جي 20) في اليابان.