بيسكوف: بوتين يجتمع بشكل غير رسمي مع الرئيسين البيلاروسي والطاجيكي

اجتمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والطاجيكي إمام علي رحمون بمقر إقامة لوكاشينكو في مينسك بشكل غير رسمي.

مينسك — سبوتنيك. وقل الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "بوتين ولكاشينكو عقدا اجتماعا غير رسمي بمقر إقامة الرئيس البيلاورسي، وانضم إليهما لاحقا الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون".

وأضاف بيسكوف أن القادة الثلاثة من المقرر أن يحضروا، عقب الاجتماع، الحفل الختامي لدورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك.

من جهة ثانية كان بيسكوف، قد أعلن اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبدى ولأول مرة خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، نيته في تكثيف الحوار البناء مع روسيا، وأن بوتين وترامب تحدثا بثقة عن مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى.

وقال بيسكوف لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يذاع على قناة "روسيا 1": "لقد أعرب الرئيس الأميركي عن عزمه تكثيف الحوار. ماذا عن بوتين؟ لقد تحدث منذ فترة طويلة عن رغبته في أن يسلك طريق تطبيع العلاقات وتنميتها. لكنه قال أيضاً إنه بدون المعاملة بالمثل من جانب أميركا، فمع الأسف، لن يكون هناك حديث عن ذلك. الآن نسمع ولأول مرة هذه الرغبة المتبادلة من الرئيس الأميركي".