بوتين أوعز للجيش الروسي بمكافحة الفيضانات في منطقة إيركوتسك الروسية

وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي أوعز لوزير الدفاع سيرغي شويغو بإشراك الجيش بعملية مكافحة الفيضانات في منطقة إيركوتسك الروسية.
وأضاف بيسكوف قائلا: "بعد الاجتماع الليلي في براتسك بشأن عملية الإغاثة من الفيضانات في مدينة إيركوتسك الروسية وبناء على هذا الاجتماع، أوعز بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو بإشراك الجيش بعملية مكافحة الفيضانات في منطقة إيركوتسك الروسية".
Тулун сегодня, утро 30.06.19— ♞СуровыйТомск (@Tomsk_Loud_News) June 30, 2019
Видео: АИСТ ТВ (Иркутск)#ПриангарьеПотоп #ТулунПодВодой pic.twitter.com/5HZXjRi2PY
يذكر أن الفيضانات ضربت منطقة إيركوتسك منذ عدة أيام وأعلنت الطوارئ الروسية المنطقة شبه منكوبة، والتي من خلالها تضرر الآلاف من السكان وتقوم السلطات على توزيع المساعدات الإنسانية للضحايا في المنطقة.
Из-за наводнения перекрыта федеральная трасса Красноярск-Иркутск pic.twitter.com/9LITNviX1B— Яша Ушколов (@cobazlo) June 29, 2019
ووفقا لوزارة الطوارئ، تم إعداد 42 مركزا مؤقتا للسكن، 15 منها استوعبت أكثر من 1.3 ألف شخص ونتيجة للفيضانات في المنطقة توفي خمسة أشخاص.
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