بيسكوف: روسيا والسعودية تعلنان موقفهما حول تمديد صفقة "أوبك +" وقرار الدول الأخرى ضروري

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا والمملكة العربية السعودية أعلنتا موقفهما حول تمديد صفقة "أوبك +"، لكن قرار الدول الأخرى ضروري أيضًا.