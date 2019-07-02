نائب وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية ويبحث التعاون الثنائي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، سيزور كوريا الشمالية وسيبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية وآفاق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في المجال العسكري.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية: "يقوم نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين بزيارة عمل إلى كوريا الشمالية وسيعقد محادثات ثنائية مع قادة وزارة الدفاع في كوريا الشمالية".

وأضاف البيان: "وسيتم بحث خلال اللقاء الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية، وحالة وآفاق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، وكذلك القضايا العالمية الراهنة والأمن".

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء: "قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باختبار نظام جديد مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب الهدف بدقة. وصمم نظام الدفاع الصاروخي للخدمة في قوات الدفاع الجوي وللقوات الجوية وسيحمي من الهجمات الجوية.

وقال تشيمزوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": لقد بدأنا بالفعل في إنتاج منظومة "إس-500". وأنها منظومة أكثر حداثة (من منظومة "إس-400")، ولا أريد التحدث عنها".

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس — 500 "بروميثيوس" قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية المهاجمة والوحدات القتالية للصواريخ العابرة للقارات، بالإضافة إلى أهداف آيروديناميكية، أي الطائرات والطائرات بدون طيار والمروحيات، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها — 600 كيلومتر.