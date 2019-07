نائب وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية ويبحث التعاون الثنائي

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية: "يقوم نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين بزيارة عمل إلى كوريا الشمالية وسيعقد محادثات ثنائية مع قادة وزارة الدفاع في كوريا الشمالية".

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation