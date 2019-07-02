طائرة إيليوشين جديدة تطير لمسافة بعيدة غير آبهة بأي حظر

شركة "إيليوشين" الروسية واحدة من الشركات العالمية الثلاث المصنعة للطائرات العريضة الجسم البعيدة المدى إلى جانب "بوينغ" الأمريكية و"أيرباص" الفرنسية.

وتواصل شركة "إيليوشين" مشوارها المجيد، منتجة الطائرة الجديدة كل خمس سنوات. وبإمكانها تذليل أي تحدٍ تقني في نظر الخبراء.

وتركز شركة "إيليوشين" الآن على إنتاج طائرات النقل الجديدة مع العلم أن طائرة "إيليوشين 76" (إيل-76) تعتبر من طائرات النقل العسكرية الرئيسية في روسيا والصين والهند وإيران والأردن وفقا لما قاله مدير عام الشركة، يوري غرودينين، لـ"سبوتنيك".

المستقبل الباهر

وتعمل الشركة في الوقت الراهن على تصنيع الموديل الجديد من طائرة "إيل-76" الذي يحمل اسم "إيل-76إم دي-90أ". وقد تسلمت القوات الجوية الروسية طائرتين من طراز "إيل-76إم دي-90أ" ويجب أن تتسلم ثلاث طائرات أخرى خلال عام 2019. وتتطلع الشركة إلى إنتاج 12 طائرة من طراز "إيل-76إم دي-90أ" في السنة بحلول عام 2021.

© Sputnik . Valeriy Melnikov طائرة "إيل-76إم دي-90أ"

وتقوم الشركة في الوقت نفسه بتطوير طائرة "إيل-76إم دي" إلى "إيل-76إم دي-إم"، وتطوير طائرة "إيل-78" وهي الطائرة الصهريج التي تتلخص وظيفتها في تزويد الطائرات العسكرية بالوقود في الجو، إلى "إيل-78إم2".

وأبدعت الشركة مؤخرا طائرة جديدة من طائرات النقل الخفيفة. وقد أنجزت هذه الطائرة التي يطلق عليها اسم "إيل-112في" رحلتها الجوية التجريبية الأولى بنجاح. وتستمر الشركة في اختبار هذه الطائرة، توطئة للبدء بإنتاج النماذج العملية منها بحلول عام 2022. وقد أبدت القوات الجوية الروسية الرغبة في اقتناء ما لا يقل عن 100 طائرة من طراز "إيل-112في". وعبر مدير عام الشركة عن اعتقاده بأن المستقبل الباهر ينتظر طائرة "إيل-112في".

© Sputnik . Press service of Ilyushin Aviation Complex طائرة "إيل-112في"

وبدأت الشركة أعمال التصميم الهندسي لطائرة النقل العسكرية المتوسطة "إيل-276".

وتواصل الشركة العمل في تحديث طائرة النقل الثقيلة "إيل-76إم دي". وتحمل الطائرة المحدثة اسم "إيل-76إم دي-إم".

وتقوم الشركة بإصلاح وتحديث ما تملكه القوات الجوية الروسية من طائرات "أنتونوف 124" (أن-124).

© Sputnik . Maya Mashatina طائرة "إيل-96-400"

المشروع الطموح

وتنتج شركة "إيليوشين" الطائرات المدنية أيضا بالإضافة إلى الطائرات العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الدولة الروسية ووزراؤه يطيرون على طائرات "إيل-96-300". وأنجزت الشركة تصميم طائرة الركاب الجديدة ذات الجسم العريض "إيل-96-400إم"، وتقوم بتصنيع نموذجها التجريبي، وتطمح إلى تصنيع النموذج العملي في عام 2023.

وستتسع طائرة "إيل-96-400إم" وهي طائرة روسية الصنع تماما لا تدخل في صناعتها المواد المستوردة من الدول الأخرى ولا تتأثر بالتالي بأي حظر تجاري يلجأ الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرضه على روسيا، لـ315 مسافرا إلى 436 مسافرا حسب نوع الطائرة، وتوفر لهم كل أسباب الراحة خلال الرحلة الطويلة، وبإمكانها التحليق إلى مسافة 10000 كيلومتر. ويتم تزويدها بأربعة محركات من طراز "بي إس-90أ3إم"

ويمثل إنتاج طائرة "إيل-96-400إم" التي تعتبر من أفضل الطائرات المماثلة في العالم، خطوة كبيرة لتوطيد مواقع شركة "إيليوشين" وتطوير صناعة الطائرات في روسيا عامة.