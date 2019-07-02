نوفاك: نتوقع إنتاج 558 مليون طن من النفط عام 2019

وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "مستوى العام الماضي، 2018 — 556 مليون طن".
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ومن جانبه أشار نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين، أن الوزير أكد هذا التقييم "556-558".
والتقى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع نظيره السعودي، خالد الفالح، على هامش قمة مجموعة "العشرين" تم خلاله مناقشة خيارات مختلفة لتمديد اتفاقية "أوبك+".
ومن جانبها وافقت منظمة "أوبك" على تمديد اتفاق "تخفيض الإنتاج" 9 أشهر أخرى.
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