العثور على دبابة مدمرة عند حدود أوكرانيا

تم في مقاطعة روستوف الروسية العثور على دبابة من دبابات الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الباحثين عن آثار الحرب ضد الغزاة النازيين (1941 — 1945) عثروا على دبابة مدمرة من طراز "كا في-1" في مقاطعة روستوف عند حدود روسيا مع أوكرانيا.

وعُثر داخل الدبابة على رفات أفراد طاقمها.

ويُعتقد أنه تم تدمير الدبابة في صيف 1943 حينما قامت ضمن اللواء المدرع الـ62 بمهاجمة مواقع القوات الألمانية؛ ودمرها انفجار لغم على الأرجح.

وكانت روسيا تنتج الدبابات التي سميت اختصارا "كا في" نسبة إلى أحد قادة الاتحاد السوفيتي كليمينت فوروشيلوف، في فترة ما بين عامي 1939 و1942.