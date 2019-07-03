الخارجية الروسية: لا توجد مواعيد محددة لقمة روسيا تركيا وإيران بشأن سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد مواعيد محددة لقمة روسيا، تركيا وإيران بشأن سوريا.

موسكو — سبوتنيك. قال فيرشينين للصحفيين: "لا يوجد لدينا مقترحات محددة، لكن الدور لتركيا، وكلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أفضل بطبيعة الحال، نظرا إلى تطور الوضع".

ووفقا لصحيفة "حريت" التركية، فقد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الفائت، أن اجتماعا ثلاثيا لقادة روسيا وتركيا وإيران قد يعقد في أوائل تموز/ يوليو.

وعن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قال فيرشينين إنها على وشك الانتهاء ويبقى الاتفاق على القليل من التفاصيل.

وأوضح "نحن على استعداد لتبدأ [اللجنة الدستورية] العمل في أقرب وقت ممكن. من المهم الاتفاق على التفاصيل المتبقية، نحن بالفعل قريبون".