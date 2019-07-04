بوتين يفصح عن مستقبله السياسي

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس، أنه لا يزال أمامه خمس سنوات من العمل الشاق، ومن السابق لأوانه وضع توقعات بشأن ما سيفعله بعد عام 2024.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية، ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في روسيا بعد عام 2024 وما إذا كان ينوي ترك السياسة: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وأضاف، قائلا: "لا يزال أمامنا خمس سنوات من العمل الشاق. ومع هذه الديناميات السريعة التي نراها الآن في العالم من الصعب التنبؤ".

وتابع، قائلا: "صدقوني الآن لدي ما أقوم به بالموقع الذي أنا فيه".