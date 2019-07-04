شويغو: السبب الرئيسي لحادثة الغواصة الروسية هو اندلاع حريق في حجرة البطاريات

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي لحادثة غواصة البحرية الروسية هو اندلاع حريق في حجرة البطاريات.

وقال شويغو خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "تم تحديد السبب الرئيسي للحادث، إنه حريق في حجرة البطارية، ثم انتشر بعد ذلك بشكل ما".

وأكد الوزير الروسي أن الحريق لم يؤثر على المنشأة النووية داخل الغواصة، قائلا: "محطة الطاقة النووية داخل هذه الغواصة معزولة تماما، ومهجورة. بالإضافة إلى ذلك، نفذ الطاقم جميع التدابير اللازمة لحمايتها، فهي تعمل بشكل كامل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، من أن حريقا نشب في جهاز للأبحاث في المياه العميقة يوم 1 يوليو/ تموز وأدى إلى مصرع 14 بحارا.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الأول من تموز/ يوليو، اندلع حريق في جهاز للأبحاث في أعماق البحار مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية. وقد وقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية ونتج عنه مصرع 14 بحارا".

وأضافت الوزارة أنه بفضل تصرفات طاقم الجهاز وتفانيه، تم إطفاء الحريق في جهاز الأبحات وهو موجود حاليا في القاعدة العسكرية البحرية سيفيرومورسك.