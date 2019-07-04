الخارجية الروسية تكشف رد فعل ترامب لدى دعوته لزيارة موسكو

قال رئيس قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، جورجي بوريسينكو، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجاب بسرور لدى تلقيه دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة موسكو وحضور الاحتفال بالذكرة 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وأضاف بوريسينكو للصحفيين "بطبيعة الحال علينا أن ننتظر القرار النهائي من واشنطن".

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات عيد النصر العام المقبل.

وتحتفل روسيا في يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري في العديد من المدن الروسية عروض عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو.