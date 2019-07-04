بدء اجتماع الرئيس الروسي مع بابا الفاتيكان

بدأ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع البابا فرانسيس في الفاتيكان في مكتبة القصر الرسولي الموجودة في جناح الطابق الثالث، بجانب الغرف البابوية.

واستقبل البابا فرانسيس الرئيس الروسي في القاعة أمام المكتبة، حيث عرض بوتين على البابا الدخول إلى الحجرة أولا، ولكن الأخير أصر بابتسامة على دخول الضيف أولا.

يشار إلى أن الاجتماع بين الرئيس الروسي وبابا الفاتيكان يجري بشكل مغلق، وبوجود مترجم فوري فقط.

ويضم الوفد الروسي وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي، ووزيرة الصحة فيرونيكا سكفورتسوفا.

هذا ويقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى إيطاليا، يوم 4 تموز/ يوليو، حيث سيجري محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي.