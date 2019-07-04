بوتين يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس، في العاصمة الإيطالية روما.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع البابا فرانسيس في الفاتيكان في مكتبة القصر الرسولي الموجودة في جناح الطابق الثالث، بجانب الغرف البابوية.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، تتناول الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على حزمة من الوثائق على هامش المحادثات التي ستولى الاهتمام بالتعاون في الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش، التفاعل بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي قبل ساعات من وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستستقبله بحفاوة، مشيدا بمستوى علاقات البلدين وعلاقتهما الشخصية، قائلاً سوف تتاح لي الفرصة لاستقبال الرئيس بوتين بنفس الحفاوة التي قابلني بها في موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين إيطاليا وروسيا حافظت على متانتها وإيجابيها حتى خلال مرحلة حسّاسة، تتميّز باتخاذ سلسلة من التدابير التضييقية فرضها الغرب والاتحاد الأوروبي على موسكو ردّاً على الأحداث التي جرت في "أوكرانيا" منذ عام 2014.