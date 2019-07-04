بوتين يحذر من انهيار في الاقتصاد العالمي

روما — سبوتنيك. قال بوتين عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي "فيما يتعلق بالمفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، نريد بشدة اتفاقًا يناسب الطرفين. نحن لسنا مشاركين في هذه العملية. ولكن يمكننا أن نقول بثقة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس رأينا، فهذا هو رأي الخبراء الدوليين، والمنظمات الدولية الكبرى، فسوف نعاني جميعًا، وسيعاني الاقتصاد العالمي بأكمله".
واستمرت المعارك التجارية بين الطرفين وشهدت مراحل من التصعيد والتهدئة إلى أن اتفقا على هدنة. وبعد 11 جولة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى أعلن الرئيس الأمريكي تعثر المفاوضات في 5 مايو/ أيار 2019، وأن الولايات المتحدة ستزيد التعريفات على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من 10 إلى 25 بالمئة.
وردت الصين بالمثل على الإجراءات الأمريكية معلنة فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.
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