بوتين يحذر من انهيار في الاقتصاد العالمي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو تريد حقًا أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية، وأن الاقتصاد العالمي بأسره سيعاني إذا لم يحدث هذا.

روما — سبوتنيك. قال بوتين عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي "فيما يتعلق بالمفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، نريد بشدة اتفاقًا يناسب الطرفين. نحن لسنا مشاركين في هذه العملية. ولكن يمكننا أن نقول بثقة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس رأينا، فهذا هو رأي الخبراء الدوليين، والمنظمات الدولية الكبرى، فسوف نعاني جميعًا، وسيعاني الاقتصاد العالمي بأكمله".

يذكر أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بدأت فعليا في السادس من يوليو/ تموز 2018، بتطبيق الولايات المتحدة أول تعريفات جمركية محددة خصيصا للصين وقيام هيئة الجمارك وحماية الحدود بتحصيل تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على 818 منتجا صينيا مستوردا بقيمة 34 مليار دولار، وردت الصين في اليوم نفسه بفرض تعريفة جمركية بنسبة مساوية على 545 سلعة أمريكية المنشأ بقيمة 34 مليار دولار.

واستمرت المعارك التجارية بين الطرفين وشهدت مراحل من التصعيد والتهدئة إلى أن اتفقا على هدنة. وبعد 11 جولة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى أعلن الرئيس الأمريكي تعثر المفاوضات في 5 مايو/ أيار 2019، وأن الولايات المتحدة ستزيد التعريفات على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من 10 إلى 25 بالمئة.

وردت الصين بالمثل على الإجراءات الأمريكية معلنة فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.