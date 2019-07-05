روسيا ترصد 5 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 5 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي اللاذقية (3) وحماة (2). وذلك في حين رصد الجانب التركي 17 خرقا، في محافظات حماة (11) وإدلب (4) وحلب (2).

موسكو- سبوتنيك . خلال الـ 24 الساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 750 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 3.63 طن إلى مدينة إنخل بريف درعا.

وبشكل عام تم تنفيذ 2156 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 881. 3466 طن.

وأضاف المركز أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع إلى اتفاقية حول الانضمام إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2531 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.