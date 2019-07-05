باتروشيف: احتجاز 5 مسلحين و57 من شركائهم في الشرق الأقصى الروسي

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أنه منذ بداية عام 2018، جرى اعتقال خمسة مسلحين و57 من شركائهم في منطقة الشرق الأقصى الروسي وتم منع جريمتين ذات طابع إرهابي، بما في ذلك عمل إرهابي في إحدى المؤسسات التعليمية.

مقاطعة مورمانسك — سبوتنيك . وقال باتروشيف من قاعدة فوستوشني الفضائية: "في عام 2018 وعلى مدى 5 أشهر من العام الحالي، جرى الكشف عن جريمتين ذات طابع إرهابي في المنطقة، وتم اعتقال خمسة أعضاء من العصابات المسلحة و 57 من المتواطئين مع الإرهابيين".

وأضاف باتروشيف أنه خلال هذه الفترة تم منع جريمتين ذات طابع إرهابي، بما في ذلك العمل الإرهابي الذي خطط له أحد سكان خاباروفسك، على احدى المؤسسات التعليمية. "بالنتيجة تمً إنقاذ حياة الأبرياء".

وأشار إلى أنه يجب ضمان الحماية للمرافق من الهجمات الإرهابية، قائلا: "هذا ينطبق في المقام الأول على المرافق الحيوية التي من المحتمل تعرضها للخطر، والتي هي أكثر من 950 في المنطقة، وكذلك في الأماكن المزدحمة والمرافق الاجتماعية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن الترفيه ومرافق الثقافة والرياضة".

وأوضح أنه خلال أكثر من 5 أشهر جرى الكشف في الشرق الأقصى، عن 5 آلاف و914 انتهاكا للقانون في مجال ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب، وأكثرها في مقاطعات بريمورسكي وخاباروفسك وماغادان.

وشدد على أن هذه الانتهاكات كانت نتيجة لضعف الرقابة من قبل أصحاب المنشآت لتنفيذ المتطلبات الأمنية وانخفاض مؤهلات أفراد الأمن الأمن، الذين يقومون بتوفير الأمن ومكافحة الإرهاب.