روسيا أعلنت للناتو أنها لن تنشر صواريخ في أوروبا طالما لا توجد صواريخ أمريكية

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قال الممثل الدائم لروسيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ألكسندر غروشكو، إن موسكو أعلنت للناتو أنها لن تنشر صواريخ في أوروبا طالما لا توجد صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى.