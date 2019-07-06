السفير الروسي لدى واشنطن: اجتماع بوتين بترامب يكثف الحوار حول الأمن الاستراتيجي

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اناتولي أنتونوف، اليوم السبت، أن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان، أعطى دفعة للأمام لتكثيف الحوار بين البلدين حول الأمن الاستراتيجي مشيراً إلى أنه هذا أمر مطلوب وضروري ليس فقط للعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا للمجتمع الدولي بأسره.

واشنطن — سبوتنيك. وقال السفير لوكالة سبوتنيك: "نفترض أنه بعد اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في أوساكا، تلقى المسؤولون الأمريكيون التعليمات اللازمة من الرئيس ترامب لتكثيف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".

وأشار السفير إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سيلتقى في جنيف يومي 17 و 18 من الشهر الجاري، مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحدّ من التسلّح أندريا إل تومبسون، وسيتم خلال اللقاء بحث اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الحوار بالكامل، وهو أمر مهم ليس فقط للمصالح الروسية بل للمجتمع الدولي بأسره.

وأضاف السفير أن الحوار بين واشنطن وموسكو بشأن هذه القة "مطلوب وضروري ومناسب".

وكان الرئيسان، الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، التي عقدت يومي 28 و29 حزيران/ يونيو.

واستمر اللقاء بين الرئيسين، لمدة ساعة ونصف الساعة، بحثا خلاله عدداً من القضايا الملحة على الساحة الدولية. ووجه الرئيس الروسي خلال اللقاء، دعوة لنظيره الأمريكي لزيارة روسيا خلال الاحتفالات بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية.