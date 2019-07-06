الخارجية الروسية: مفهوم الولايات المتحدة لمواجهة تأثير الكرملين هو أداة دعاية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم السبت، أن مفهوم مواجهة التأثير الضار للكرملين، الذي جرى وضعه في الولايات المتحدة، يعد أداة للصراع والدعاية الأيديولوجية

وجاء في تعليق لإدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، على خلفية تصريحات مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "صوت من الماضي — من حقبة الحرب الباردة — ألقاه في واشنطن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك غرين، لقد قدم مفهوم مكافحة التأثير الضار للكرملين، الذي طورته هذه الوكالة داخل هيكل وزارة الخارجية الأمريكية. ويوحي الاسم نفسه (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بأنه لا يهدف على الإطلاق إلى خلق جو من التعاون على الساحة العالمية، بل هو أداة للصراع الأيديولوجي ومعالجة الدعاية".

وكان قد أعلن رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك غرين، يوم الاثنين، أن بلاده ستقدم في غضون الأسابيع المقبلة، آلية لمواجهة النفوذ الروسي في أوروبا وآسيا الوسطى.

قال غرين للصحفيين: "سنقدم في غضون أسابيع معدودة آلية لمواجهة النفوذ الخبيث للكرملين، وخصوصا في أوروبا وأوراسيا وآسيا الوسطى".