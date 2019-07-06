الجيش الروسي ينتظر وصول طائرة هليكوبتر ثقيلة

وصرح أندريه بوغينسكي، مدير عام شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر، لـ"سبوتنيك" أن مروحية "مي-26تي2في" وهي نتاج عملية تحديث وتطوير مروحية "مي-26"، ستخضع للاختبار الرسمي في أقرب وقت.

وينتظر مدير عام الشركة توقيع عقد توريد مروحيات "مي-26تي2في" للجيش الروسي مع وزارة الدفاع الروسية قبل نهاية عام 2019.

ويُتوقع أن تصل أولى مروحيات من طراز "مي-26تي2في" إلى الجيش الروسي في عام 2021.

وأنجزت المروحية الجديدة وهي مروحية النقل الثقيلة، رحلتها الجوية الأولى في العام الماضي.

وصممت مروحية "مي-26تي2في" للعمل في المناطق الجغرافية الصعبة ذات المناخ القاسي في النهار والليل.