مقتل 3 وإصابة 6 في انفجار شاحنة نقل الوقود في منطقة سفيردلوفسك الروسية

روسيا انسخ الرابط 0 0

مقتل 3 وإصابة 6 في انفجار شاحنة نقل الوقود في منطقة سفيردلوفسك الروسية.