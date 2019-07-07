أوليانوف: قرار إيران بتجاوز تخصيب اليورانيوم متوقع وطهران تتصرف بشفافية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، أن قرار إيران في تجاوز تخصيب اليورانيوم متوقع وأن طهران تتصرف بشفافية.

فيينا — سبوتنيك . وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "كان هذا متوقعا. الإيرانيون يتصرفون بشفافية وأعلنوا خطواتهم مقدما ويقومون الآن بتنفيذها، لذلك لم يكن مفاجئا لأحد".

وأضاف: "السؤال حول إلى أي مدى سيرتفع مستوى التخصيب. على حد علمي، لا يمكن تحديده إلا بعد عدة أيام بسبب طبيعة العملية".

وتابع أوليانوف القول: "من الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بعملية القياس وتبلغ مجلس المحافظين بالنتائج. مثل هذا التقرير الواقعي سيكون في الوقت المناسب للدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة التي دعا لها الأميركيون في 10 تموز / يوليو".