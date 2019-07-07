وزير النقل: روسيا تستعد لإخلاء السياح من جورجيا عبر دول مجاورة بعد السابع من يوليو

تيندا — سبوتنيك. وستعلق روسيا الرحلات الجوية المباشرة من جورجيا لأجل غير مسمى بدءا من الثامن من الشهر الجاري بسب بمخاوف أمنية، حيث شهدت الأخيرة اضطرابات استمرت لأربعة أيام الشهر الماضي بعد خطاب لبرلماني روسي أمام البرلمان الجورجي في تبليسي.

وقال الوزير للصحفيين: " لقد خصصنا أموالا إضافية لإعادة الراغبين في العودة يوم 8 تموز/ يوليو والأيام الستة التالية على ذلك".

وأكد الوزير أن السياح سيستقلون رحلات جوية متوجهة إلى روسيا عبر مطارات بدول مجاورة.

وكانت السلطات الروسية قد وجهت وكالات السفر بعدم بيع عروض رحلات للروس بدءا من 8 تموز/يوليو، مع تعويض من دفعوا مقابل تلك الرحلات بالفعل.