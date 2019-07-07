وزير النقل : روسيا تستعد لإخلاء السياح من جورجيا عبر دول مجاورة بعد السابع من يوليو

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وزير النقل : روسيا تستعد لإخلاء السياح من جورجيا عبر دول مجاورة بعد السابع من يوليو