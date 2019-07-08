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12:56 08 يوليو/ تموز 2019
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    الشرطة في جورجيا

    استقالة اثنين من موظفي قناة "روستافي- 2" الجورجية احتجاجا على إهانات بحق القيادة الروسية

    © Photo/ Seyran Baroyan
    روسيا
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    استقال اثنان من موظفي قناة "روستافي 2" التلفزيونية الجورجية المعارضة، احتجاجا على المقدم التلفزيوني جورج غابوني، الذي تحدث بشكل غير لائق بحق الرئيس الروسي.

    تبليسي — سبوتنيك. واستقال المصور ليفان مارغفلاشفيلي، الذي قام أثناء الاحتجاج أمام مبنى التلفزيون، بإلقاء الكاميرا وتمزيق بطاقة العمل أمام الجميع، وكذلك استقال الممثل والموظف في القناة، ليفان رستومولي.  وقامت المحطات التلفزيونية الجورجية ببث ما حدث على الهواء مباشرة.

    حريق بجوار مطار فنوكوفو
    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
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    وكان غابونيا افتتح، يوم أمس الأحد، برنامجه الخاص "بي.إس"، على قناة "روستافي-2" الجورجية، بكلمات غير لائقة بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وقام مئات من سكان تبليسي، في ليلة الاثنين، بالتجمع خارج مبنى قناة "روستافي-2"، وإلقاء البيض على مبنى محطة التلفزيون، مطالبين بإقالة الصحفي غابونيا والرئيس التنفيذي للقناة. وأعلنت إدارة القناة التلفزيونية عن وقف البث حتى "توفير السلامة الكاملة للقناة التلفزيونية والصحفيين". وصباح اليوم الاثنين، استأنفت "روستافي-2" البث.

    وأدانت رئيسة جورجيا ورئيس وزرائها تصريحات غابونيا، ووصفت وزارة الخارجية الجورجية تصريحات الصحفي بأنها محاولة لإثارة التوتر في العلاقات بين البلدين.

    وفي وقت سابق، أدان عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في جورجيا، غابونيا، وأعربوا عن قلقهم من أن العلاقات الجورجية الروسية قد تتفاقم.

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    جورجيا, العالم, روسيا
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