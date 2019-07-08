بوتين يدعو نتنياهو لحضور احتفالات عيد النصر

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة موسكو العام المقبل للمشاركة في احتفالات مرور 75 عاما على النصر في الحرب الوطنية العظمى.

موسكو- سبوتنيك. وقال الكرملين: "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأوضح أن "بوتين دعا رئيس الوزراء لزيارة موسكو العام المقبل للمشاركة في احتفالات مرور 75 عاما على النصر في الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف الكرملين: "كما تم بحث قضايا التعاون الروسي الإسرائيلي على المسار السوري مع مراعاة نتائج الاجتماع الثلاثي لرؤساء مجالس الأمن في روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة في 25 يونيو/ حزيران. وتم التأكيد على وجه الخصوص أهمية مزيد التنسيق عبر الهيئات العسكرية".

وأوضح البيان أنه "تمت مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية"، مشيرا إلى أن بوتين ونتنياهو اتفقا على استمرار الاتصالات الشخصية.

وتحتفل روسيا يوم 9 مايو/ أيار، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وسيتم توجيه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة بإحياء هذه الذكرى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو.