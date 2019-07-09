الجيش الروسي ينتج ماء الشرب

وتقع مدينة تولون في مقاطعة إيركوتسك الروسية التي ضربها فيضان الأنهار في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي. وتسبب الفيضان في إيقاف عمل وحدة تنقية المياه في مدينة تولون وجعل أهاليها يعيشون بلا مياه الشرب منذ 28 يونيو.

وانبرى الجيش لتزويدهم بماء الشرب. ومن أجل ذلك أحضر الجيش جهاز "إم كا كا في-1000" لتطهير الماء. وبإمكان الجهاز إنتاج ألف لتر من مياه الشرب في الساعة باستخدام تكنولوجيا النانو كما قال مصدر إعلامي في المنطقة العسكرية المركزية.

كما بدأت وحدات الوقاية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية من القوات المسلحة الروسية بتطهير منشآت إمداد المدينة بمياه الشرب.

وقال مسؤول الدفاع المدني لـ"سبوتنيك" إن مياه الفيضان لا تزال تغمر 190 بيتا في مدينة تولون.