بيسكوف يصف المؤتمر العالمي حول حرية التعبير بالسخيف بعد رفض إشراك "سبوتنيك" و"آر تي"

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العالمي حول حرية التعبير بعد رفضه حضور "أر تي" و "سبوتنيك" بأنه مظهر من مظاهر السخافة.