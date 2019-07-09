الدوما الروسي يوصي بتطبيق تدابير اقتصادية بحق جورجيا

أعلن مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه أوصى الحكومة الروسية بالنظر في جدوى تطبيق تدابير اقتصادية خاصة ضد جورجيا وتقديم مقترحات ذات صلة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وأدان النواب الروس في بيانهم بشكل قاطع "الاستفزازات المستمرة ضد روسيا" في جورجيا، مشيرين إلى أن الاعتداءات العلنية للقوى الراديكالية في تلك البلد تؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات الروسية الجورجية

وأضاف البيان بأن مجلس الدوما يوصي الحكومة الروسية بالنظر في جدوى تطبيق تدابير اقتصادية خاصة فيما يتعلق بجورجيا، منصوص عليها في القانون الفدرالي اعتبارا من 30 كانون الأول/ديسمبر عام 2006، رقم 281، "بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة والتدابير القسرية"، وتقديم هذه المقترحات للرئيس الروسي.

ووفقاً لهذا القانون الفيدرالي، تعتبر التدابير الاقتصادية الخاصة مؤقتة ويتم تطبيقها بشكل مستقل عن التدابير الأخرى التي تهدف إلى حماية مصالح روسيا، وضمان أمن البلاد، وكذلك حماية حقوق وحريات مواطنيها.

وينص القانون على أن هذه التدابير قد تهدف إلى حظر المعاملات المالية أو فرض قيود على تنفيذها، وحظر العمليات الاقتصادية أو تقييدها، وفرض قيود على الأنشطة السياحية، وكذلك تعديل رسوم الاستيراد والتصدير الجمركية.

إلى ذلك صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، يوم أمس الاثنين، بأن المجلس يعتبر الإهانات بحق روسيا والروس والرئيس الروسي، غير مقبولة، قائلا بأن بياناً ذي الصلة سيتم بحثه في مجلس الدوما يوم 9 تموز/يوليو.

كما أشار فولودين إلى أن المجلس يقترح على الحكومة النظر في إمكانية وقف شحنات النبيذ والمشروبات الغازية من أراضي جورجيا إلى روسيا. كما وبحث وقف التحويلات المالية من روسيا، مذكرا بأن روسيا تحتل المرتبة الأولى في مجال التحويلات المالية إلى جورجيا لعام 2018 ، حيث بلغت 641 مليون دولار.

وشجبت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، بشدة، التهجم اللفظي غير المقبول، عبر إحدى قنوات التلفزيون الجورجي، بحق الرئيس الروسي، ووصفتها بأنها غير مسبوقة من حيث دناءتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مقدم البرامج التلفزيونية، غيورغي غابوني، وخلال تقديمه لبرنامج "بي.سي" الخاص به، مساء يوم الأحد المنصرم، استخدم ألفاظ بذيئة ونابية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.