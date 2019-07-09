تصرف أوروبي يلبي "غرور" أصحاب "الروسوفوبيا" المعادين لروسيا

موسكو — سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال جباروف خلال مؤتمر صحفي حول نتائج مشاركة وفد مجلس الفيدرالية الروسي في الدورة الصيفية للجمعية البرلمانية:

"من وجهة نظري، كان هناك انتهاك صارخ للوائح، حيث إنه كان يجب أن يكون العدد بالحد الأدنى للموافقين على القرار الذي يجري التصويت عليه 167 صوتاً. إلا أن عدد الموافقين الحقيقي الذي تم الحصول عليه أثناء عمليات التصويت الثلاث التي أجراها رئيس الجمعية البرلمانية، غيورغي تسيريتيلي، 112 صوتا و108 أصوات وحولي 110 أصوات، على التوالي. وكان الرد على مطالبة الوفد الروسي بالتخلي عن التصويت يتميز ببالغ الخشونة ما كان يؤكد بأن هذا الإعلان ستتم الموافقة عليه في أي حال من الأحوال. لأنه كان هناك الكثير من العمل الموجه ضد روسيا، وفي هذه الحالة، كيف لا يحصل هذا الإعلان على الموافقة؟"