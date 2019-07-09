بوتين للمخرج الأمريكي ستون: لم أتدخل ولا أريد التدخل في الانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لم يتدخل ولن يتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. قال بوتين في مقابلة مع المخرج أوليفر ستون لفيلم أمريكي بعنوان "في الكفاح من أجل أوكرانيا" الذي تم عرضه في تاورمينا الإيطالية "أنا لم أتدخل حينها، والآن لا أريد التدخل، ولا أنوي ذلك في المستقبل".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصف في 30 أبريل/ نيسان اتهامات نظيره الأمريكي بحق روسيا بأنها تتدخل بالانتخابات الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي بأنها خرافات وعارية من الصحة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية الرأس الأخضر: "فيما يخص تصريحات مايك بومبيو، بأننا نتدخل بالانتخابات الأمريكية في السبعينات ومستمرين بالتدخل.. بالطبع هذا أمر لا يمكن له أن يأتي بأي موقف إيجابي، لأن الاتهامات التي لا أساس لها والتي امتلأ بها الخطاب السياسي الخارجي للدبلوماسية الأمريكية غير مدعومة بأي شيء".

وكان وزير العدل الأمريكي، وليام بار، قد نفى في شهر أبريل/نيسان وجود أي دليل ضمن تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر حول تعاون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقال في مؤتمر صحفي: "كما يوضح تقرير المحامي الخاص، سعت الحكومة الروسية إلى التدخل في العملية الانتخابية لدينا. لكن بفضل التحقيق الشامل الذي أجراه المحامي الخاص، نعلم الآن أن العملاء الروس الذين ارتكبوا هذه المخططات لم يحظوا بتعاون الرئيس ترامب أو حملة ترامب، أو بمساعدة أي أميركي آخر في هذا الشأن".

وتعليقا على تصريحات بار، قال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لا تواطؤ ولا عرقلة. ولهؤلاء الكارهون والديمقراطيون اليساريون المتطرفون… اللعبة انتهت".