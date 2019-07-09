بوتين يكشف أنه على علم بمشاركة "قناصة جورجيين" في أحداث "الميدان" بأوكرانيا عام 2014

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه على علم بمشاركة "قناصة جورجيين" في أحداث "الميدان" بأوكرانيا عام 2014، وفي الوقت نفسه، استبعد تمامًا استخدام القوة من قبل القيادة الأوكرانية آنذاك لاستعادة النظام.

موسكو — سبوتنيك. قال بوتين في مقابلة بفيلم المخرج أوليفر ستون الجديد، تحت عنوان "الصراع على أوكرانيا" الذي تم عرضه في مهرجان تاورمينا في إيطاليا:

"أنا على علم بما تقولون [وجود قناصة في الميدان]، وأعلم أيضا أن السلطات التي كانت آنذاك بقيادة الرئيس يانكوفيتش لم تستخدم الجيش ولم تكن مهتمة بإعطاء أي سبب للمعارضة للجوء إلى إجراءات القوة".

وأضاف الرئيس الروسي بأن ينوكوفيتش أخبره مراراً ً بأنه "حتى لم تخطر على باله استخدام القوة ضد السكان المدنيين، وحتى ضد الأشخاص الذين حملوا السلاح"، مشيراً بقوله "أنا أستبعد تماما أنه كان يمكن أن يفعل ذلك. ولكن أولئك الذين كانوا يبحثون عن ذريعة للانقلاب، بالطبع، كانوا يستطيعون (فعل ذلك)".

الجدير بالذكر، أن ميدان الاستقلال والمناطق المحيطة به بوسط العاصمة الأوكرانية شهد في شباط/ فبراير عام 2014 اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس الأوكراني آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش. وقتل في الاشتباكات وإطلاق النار من جهة مجهولة أكثر من 100 شخص.

وحملت السلطات الأوكرانية الجديدة، التي وصلت للحكم بعد الإطاحة بـ يانوكوفيتش، الرئيس السابق ووحدة "بيركوت" لقوات الأمن الداخلي مسؤولية سقوط الضحايا أثناء الأحداث، فيما ينفي يانوكوفيتش الموجود حاليا في روسيا، وغيره من المسؤولين الأوكرانيين السابقين مسؤوليتهم عما حدث.