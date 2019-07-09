بوتين: مثيل منظومة "أفانغارد" قد يظهر لدى الشركاء الأجانب في غضون بضع سنوات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مثيل منظومة "أفانغارد" الروسية إذا ظهر لدى الشركاء الأجانب، سيكون في غضون بضع سنوات.

يكاتيرينبورغ - سبوتنيك . قال بوتين أثناء الحديث مع طلاب جامعة الأورال الفيدرالية "ربما، أنكم تعرفون بالفعل عن أحد التطورات الأحدث لدينا، الواعد للغاية، الذي ليس له مثيل في العالم على الإطلاق — ألا وهو نظامنا الصاروخي "أفانغارد"، لا مثيل له، من المحتمل أنه سيظهر في غضون بضع سنوات، لكن ليس لدى أحد بعد، ولو لا المواد الحديثة، لكان إنتاج ذلك مستحيلًا".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصف في وقت سابق، منظومة "أفانغارد"، بأنها رد كاف على نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ويفقده فعاليته [الدرع الصاروخي]".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قامت في نهاية العام الماضي، بإجراء تجربة الإطلاق النهائية، وبنجاح، للصاروخ، تم خلالها إطلاق صاروخ "أفانغارد" مزود بوحدة قتالية مجنحة، وذلك من منطقة دومباروفسكي في مقاطعة أورينبورغ (جنوب وسط روسيا) باتجاه هدف يقع في شبه جزيرة كامتشاتكا على بعد حوالي 6 آلاف كيلومتر عن موقع الإطلاق وأصابته.

وأعلن بوتين، أن صاروخ "أفانغارد"، قادر على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي وعبور القارات بسرعة فرط صوتية تتجاوز عدد ماخ [الماخيتر] بأكثر من 20 مرة [الماخ الواحد يساوي سرعة الصوت].