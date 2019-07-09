الأمن الروسي ينهي التحقيق في قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين بحادثة "كيرتش"

موسكو — سبوتنيك. وقال المحامي لوكالة "سبوتنيك": "اكتملت المرحلة النشطة من التحقيق، وجميع البحارة الأربعة والعشرين متهمون بالصياغة النهائية للجزء 3 من المادة 322 من القانون الجنائي الروسي (عبور غير قانوني للحدود الروسية ضمن جماعة منظمة)".
يذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد انتهكت الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش. وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الـ 24 وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)