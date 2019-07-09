الأمن الروسي ينهي التحقيق في قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين بحادثة "كيرتش"

أعلن المحامي نيكولاي بولوزوف، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن الفيدرالي أكمل التحقيق في قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين بسبب حادثة مضيق كيرتش، وتم توجيه التهم إليهم جميعاً.

موسكو — سبوتنيك. وقال المحامي لوكالة "سبوتنيك": "اكتملت المرحلة النشطة من التحقيق، وجميع البحارة الأربعة والعشرين متهمون بالصياغة النهائية للجزء 3 من المادة 322 من القانون الجنائي الروسي (عبور غير قانوني للحدود الروسية ضمن جماعة منظمة)".

وأشار المحامي إلى أن المحكمة ستنظر قريبًا في طلب لتمديد فترة الاعتقال، وبعد ذلك سيشرع المشاركون في العملية في التعرف على مواد القضية الجنائية. وأضاف بولوزوف "تحتوي القضية على 20 مجلدا، وبالنظر إلى عدد المتهمين والمدافعين عنهم، سيستغرق التعرف ثلاثة أشهر على الأقل".

يذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد انتهكت الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش. وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الـ 24 وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.