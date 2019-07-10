مصمم حاملة الطائرات الجديدة يكشف إمكانية انطلاق "سو 57" منها

يمكن لمقاتلة الجيل الخامس الروسية "سوخوي-57" أن تنطلق من حاملة طائرات في البحر.

أعلن ذلك رئيس مركز تصميم السفن.

وقال بافل فيليبوف، رئيس مركز "كريلوف"، لـ"سبوتنيك"، إن بإمكان مقاتلة "سو-57" أن تقلع من حاملة الطائرات الجديدة التي أنجز مركز كريلوف تصميمها بعد تهيئتها للانطلاق من السفينة في البحر.

وقام مركز كريلوف بتصميم حاملة الطائرات الجديدة التي يمكن تصنيعها خلال 5 أعوام.

وعن إمكانية انطلاق مقاتلات الجيل الخامس من حاملة الطائرات في البحر، قال مصمم حاملة الطائرات الجديدة إن بإمكانها أن تحمل على متنها عددا من طائرات "سو-57" بعد إجراء بعض التغييرات عليها لكي تستطيع الإقلاع من السفينة.

وينتظر أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم مقاتلات "سو-57" في وقت قريب. وتعاقدت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا على شراء 76 طائرة من طراز "سو-57".