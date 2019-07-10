"روسكوسموس" تعرض جرارا مسيرا في المعرض الصناعي الدولي

قدمت الشركة العلمية والإنتاجية للآليات (مؤسسة روسكوسموس) نموذجًا أوليًا لجرار غير مأهول في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم 2019" في يكاترينبرغ، حسبما ذكرت الشركة في بيان صحفي.

في وقت سابق، أعلن رئيس "روسكوسموس" دميتري روغوزين عن إنشاء ترام "طبي" غير مأهول "نيزك تشيليابينسك" بالتعاون مع شركة"Invitro". من المفترض أن تصنع في مصنع أوست كاتافسكي لبناء السيارات (مؤسسة روسكوسموس أخرى). بعد الترام بدون غير المأهول يليه عرض للجرار المسير.

وقال موقع الشركة على الإنترنت:

"لا يوجد في النموذج الأولي للجرار غير المأهول أدوات التحكم المعتادة — إنه لا يحتوي على قمرة قيادة أو عجلة قيادة أو دواسات. أثناء القيادة، يتمتع الجرار بالحركة الذاتية ويمكنه تحديد موقعه على الأرض من خلال تثبيت العديد من أنظمة تطوير الآلية".

وحدة التحكم الخاصة هي المسؤولة عن الحركة، التي تتلقى المعلومات الضرورية من القمر الصناعي لبناء مسار ومعالجتها.

وأضافت الشركة "أن "الدماغ الإلكتروني" يتخذ قراراته الخاصة وهو قادر على التعلم أثناء العمل ويجمع المعلومات. يضمن الذكاء الاصطناعي للآلة حركته الآمنة على طول المسار بسرعات مثالية".

"عيون" الجرار عبارة عن كاميرات خاصة ذات وظيفة قيادة دقيقة — رؤية الجرار تحدد العقبات وتبني مسار الآلات الزراعية. يعمل الجرارة غير المأهول بالتزامن مع نظام تصحيح إشارات الأقمار الصناعية، والذي يوفر دقة تصل إلى 10 سنتيمترات.