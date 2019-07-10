الكرملين يحدد شروط استئناف الرحلات الجوية إلى جورجيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين واثق من أن الرحلات الجوية بين روسيا وجورجيا ستستأنف عاجلاً أم آجلاً، لكن من المبكر الآن الحديث عن هذا الأمر، لأن الخطر على الروس في ذلك البلد ما زال قائماً.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول استئناف الرحلات الجوية إلى جورجيا وما هي الركائز الذي يعتمد عليها: "بالطبع، لا يمكننا استبعاد استئناف الرحلات، ونأمل طبعاً بأن يحدث هذا عاجلاً أم آجلاً. لكن في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مظاهر الروسوفوبيا القوية المتطرفة واستقطاب المجتمع الجورجي والظواهر المعادية لروسيا، يوجد خطر موضوعي على تواجد عدد كبير من السياح الروس في جورجيا".

وأكد أن الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى هذه الدولة يعد إجراء ضرورياً للغاية.

وأوضح بيسكوف بأنه "وفقًا لذلك، ستتم مراقبة الوضع باستمرار، وبمجرد ظهور علامات على أن الوضع في جورجيا قد عاد إلى طبيعته وأن التهديد للسائحين الروس تقلص إلى أدنى درجاته، نتيجة مظاهر الروسوفوبيا [الكراهية لروسيا]، سيكون هناك وقت للتحليل واتخاذ بعض القرارات الأخرى. ولكن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه".