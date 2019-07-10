الدفاع الروسية: إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2 .1بي" مع أربعة أقمار صناعية عسكرية

أعلنت إدارة المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدة التسريع "فولغا" وأربعة أقمار صناعية تابعة للوزارة انفصلت بنجاح من الصاروخ الحامل "سويوز -2.1 بي" الذي أطلق من قاعدة بليسيتسك.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع :"الجزء الفضائي من الصاروخ الحامل من الدرجة الخفيفة "سويوز – 2.1 بي" كجزء من وحدة التسريع "فولغا" وأربع مركبات فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية انفصلت في الوقت المحدد بـ 20.22 بتوقيت موسكو، عن المرحلة الثانية من الصاروخ الحامل "سويوز – 2.1 بي".

يتبع...