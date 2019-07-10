علماء روس يكتشفون أسرار التحنيط لدى الفراعنة

اكتشف فريق بحث روسي من معهد كورشاتوف سر خليط فرعوني حافظ على شعر إحدى النساء النبيلات التي عاشت قبل 3 آلاف عام.

أجرى العلماء الروس دراسة لثلاث مومياوات مصرية قديمة، يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد تتميز بالشعر المحفوظ تمامًا.

وتوصل العلماء أن الخليط هو مزيج من دهون اللحم البقري وزيت الخروع وشمع العسل وعلكة الصنوبر وقطرة من زيت الفستق العطري.

كما خلص الباحثون إلى أن الفراعنة استعملوا تركيبات مختلفة لتحنيط الموتى؛ واحدة خاصة بالجسم والأخرى خاصة بالرأس والشعر.

وشملت عملية التحنيط في مصر القديمة إزالة الأعضاء الداخلية للجثة، وتجفيف الجسم بمزيج من الأملاح، ثم لفه بقطعة قماش منقوعة في بلسم من المستخلصات النباتية والزيوت والراتنجات.