الأسطول الروسي يواجه "نسيم البحر" برد من العيار الثقيل

وبدأ الأسطول الروسي في البحر الأسود بتنفيذ مشروعه التدريبي على خلفية تدريبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تشارك فيها أوكرانيا. ولذلك يعتبر تمرين القوات البحرية الروسية بمثابة الرد على تدريبات الناتو المعروفة باسم مناورات نسيم البحر (سي بريز).

وعن فعاليات المشروع التدريبي، قال جهاز الإعلام التابع لأسطول البحر الأسود إن سفينتي "أوريخوفو زويفو" و"ميراج" الصاروخيتين هاجمتا سفينتي الإنزال "تسيزار كونيكوف" و"أزوف" وسفينة "سوزداليتس" المضادة للغواصات وزورق "إيفانوفيتس" الصاروخي، بينما قامت الوحدات التي تعرضت إلى الهجوم بصده. ثم قصفت السفينتان الهجوميتان أهدافا ساحلية بالصواريخ الافتراضية.

وكان قائد القوات البحرية الأوكرانية، إيغور فورونتشينكو، قد صرح أن منظمي مناورات "نسيم البحر" اضطروا إلى تعديل خطتها بسبب إغلاق روسيا لمنطقة محددة في البحر الأسود في وجه السفن الحربية الأجنبية.