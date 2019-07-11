ريابكوف: أحداث جبل طارق ستعقد وضع الملاحة في المنطقة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الأحداث الأخيرة في مضيق جبل طارق تعقد وضع الملاحة في المنطقة وموسكو مستعدة لدعم الجهود الرامية لخفض حدة التوتر و تقديم مساعدة الخبراء.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، بأنه يجب التركيز على وقف التصعيد من خلال الاتصالات السياسية، وأضاف قائلا " لدينا خبرة في المواقف الصعبة، في منطقة الشرق الأوسط، والتي سمحت لنا بتجنب المضاعفات، ونحن مستعدون لتبادل الخبرات".

وتابع قائلا " ان المقترحات من أجل تشكيل نظام أمن جماعي طويل الأمد في المنطقة أصبح ملحا الآن أكثر من أي وقت مضى، ونحن نقترح اللجوء إليه وهو البديل الحقيقي".

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها احتجزت ناقلة نفط إيرانية للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر": "بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة".

وأضاف موسوي أن "احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني".