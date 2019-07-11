موسكو تدرس تدابير جوابية على خطط واشنطن نشر الصواريخ

وقال ريابكوف: "من جانبنا، لقد بذلنا كل ما في وسعنا للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، لكن مبادراتنا لإزالة القلق لكلا الجانبين القائمة على الشفافية المتبادلة تم رفضها والآن نستعد لاحتمال نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى. اتخذ القرار بخصوص التدابير الجوابية".

وفي الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أن روسيا، كطرف مسؤول، ليست مهتمة بأزمات الصواريخ.

وأضاف نائب الوزير: "كما قال رئيس روسيا في 2 فبراير (شباط) من هذا العام، روسيا لن تنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى حتى تظهر الصواريخ الأمريكية من فئة مماثلة في مناطق معنية. نحن نعتبر هذا إجراء مهما للغاية لضمان القدرة على التنبؤ واستقرار الوضع".

وشدد ريابكوف على أن موسكو تترك نافذة مفتوحة لمواصلة الحوار.