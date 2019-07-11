ريابكوف: لا يوجد أي موظف تقني روسي في فنزويلا وإرسالهم عند الضرورة

نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، وجود أي موظف تقني لمعاينة الآليات التي تم إرسالها إلى فنزويلا، ولكنه لم يستثن إرسالهم عند الضرورة.

موسكو —سبوتنيك. وقال ريابكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول عدد العسكريين الموجودين في فنزويلا لمعاينة الآليات التي تم توريدها: "كان هناك تناوب، أنا على دراية أنه لا يوجد موظفون لدينا هناك الآن. لكن هذا لا يعني أنهم لن يتواجدوا هناك مرة أخرى عندما يكون هناك حاجة لمعاينة هذه المعدات".

وكان ريابكوف قد أكد لنائب وزير الخارجية الأمريكي عدم وجود قوات روسية في فنزويلا.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي رفض موسكو لضغوط واشنطن في مجال التعاون مع كراكاس.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.